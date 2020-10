Zmiany zasad kwarantanny. Domownik zakażony? Rodzina automatycznie zostaje w domu

W drugą stronę sytuacja jest analogiczna. Żona ma dodatni wynik? Mąż powinien sam poddać się kwarantannie. Nikt go o to już nie poprosi, nikt nie nakaże. To samo dotyczy dziadków, dzieci, partnerów i partnerek.

Nie oznacza to jednak, że sanepid nigdy i do nikogo już nie zadzwoni. Wręcz przeciwnie, wciąż to zrobi, ale tylko by dopisać do list. Tylko w ten sposób osoby w kwarantannie będą miały prawo do wypłaty świadczeń. Co istotne, premier i minister zdrowia nie poinformowali od kiedy będą obowiązywać nowe zasady - na razie są to propozycje. Najpewniej w ciągu kilku dni pojawi się projekt rozporządzenia.