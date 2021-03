Wynagrodzenie niczym największa tajemnica. KE chce "ucywilizować" kwestie pensji

Gdy już dowiedzą się, ile mogą zarobić, nie mają możliwości porównania, czy to dużo w odniesieniu do innych zatrudnionych. Coraz częstszą praktyką jest nawet wpisywanie do umów zakazu rozmów o wysokości wynagrodzenia z kolegami z pracy. Twoje wynagrodzenie to tajemnica firmy, chciałoby się powiedzieć.