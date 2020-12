Uczestnictwo w PPK. "Poziom niezadowalający, coś trzeba zmienić"

Instytut Emerytalny przygotował raport dot. partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych w IV kwartale 2020 r. Kolorowo nie jest, nie o to rządowi chodziło.

Uczestnikami PPK jest dotąd ok. 1,65 mln osób zatrudnionych. Rząd szacuje, że łączna liczba uprawnionych do uczestnictwa w PPK to ok. 6,4 mln osób. Oznacza to, że partycypacja w PPK wyniosła w IV kwartale 2020 r. około 24-26 proc.

"Powyższe oznacza, że partycypacja w PPK wśród pracodawców zatrudniających od 20 do 249 osób, jest o kilkanaście punktów procentowych niższa niż ta, jaka miała miejsce w przypadku większych pracodawców" - czytamy w raporcie.

Jednym z ważniejszych wniosków raportu jest ten, który pokazuje, że choć umowy o zarządzanie PPK zawarły prawie wszystkie firmy do tego zobowiązane, to mamy do czynienia z niespodziewanie dużą liczbą podmiotów, w których 100 proc. osób zatrudnionych nie zdecydowało się na oszczędzanie w PPK.

"Aktualny poziom partycypacji w PPK należy uznać za niezadawalający i potrzebne jest podjęcie skutecznych działań celem jego zwiększenia" - to jedna z konkluzji raportu Instytutu Emerytalnego, który przygotowali: dr Antoni Kolek, dr Marcin Wojewódka oraz Oskar Sobolewski.

"Fakt, że termin na wdrożenie PPK dla średnich pracodawców został przesunięty z wiosny 2020 roku na jesień 2020 roku, powoduje, że należy przypuszczać, że większy wzrost liczby uczestników PPK będzie miał miejsce dopiero pod koniec 2020 roku" - zaznaczają autorzy dokumentu.

Za raportu wynika też, że zatrudnieni na umowach zlecenie mniej chętnie przystępują do PPK niż zatrudnieni na umowach o pracę, mimo zatrudnienia u tego samego pracodawcy.

Jednak badanie pokazało również, że osoby, które dołączyły do PPK, rzadko kiedy rezygnują z tej formy oszczędzania.

Przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zakładają, że uczestniczyć w tej formie oszczędzania mogą wszyscy, którzy spełniają kryteria wieku, stażu oraz formy wykonywania pracy.

W IV kwartale 2020 roku PPK oferowane są w Polsce przez 19 instytucji finansowych, a łączna wartość aktywów zgromadzonych na rachunkach uczestników PPK zbliżyła się do 3 mld zł.

Okoliczności powstania raportu związane są z obowiązkiem utworzenia PPK w podmiotach zatrudniających małej i średniej wielkości (od 20 do 249 osób zatrudnionych), które zobowiązane były do wdrożenia PPK do listopada 2020 roku.