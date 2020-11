Szykują się zmiany w umowach o dzieło

— Uzasadnieniem dla tej zmiany miała być okoliczność, że już wprowadzone oraz planowane do wprowadzenia działania pomocowe miały przewidywać wypłatę świadczeń także dla przyjmujących zlecenie na podstawie umowy o dzieło, co w prostej konsekwencji powodowało konieczność rejestracji takich umów — mówi "Pulsowi Biznesu" Cezary Romanowski, radca prawny z Grupy Prawnej Togatus.

Zawarcie umowy o dzieło pracodawcy powinni zgłosić najpóźniej do 7 dni po ich zawarciu. Takie umowy będą później rejestrowane w systemie informatycznym ZUS. To, w jaki sposób i na jakim formularzu dane mają być przekazane do Zakładu będą regulować przepisy wykonawcze do ustawy. Na razie ich nie ma.