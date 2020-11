Spór w Biedronce. Związkowcy domagają się zmian związanych z pandemią, sieć odpowiada

Gość 13 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co za głupoty wypisują. Pierwszy raz słyszę żeby Biedronka płaciła ludziom za dojazdy do domu w późnych godzinach. Sami musimy się martwić jak dojechać do domu w nocy bo nikogo to nie interesuje. A co do płacenia dodatkowych pieniędzy to nie wszyscy dostali,glupot nie wypisujcie Ludzie którzy pracowali w pandemia to nawet jak im brakował m-c do pełnego roku przepracowanego nie dostali dodatkowych pieniędzy, bo niby i się nie należało. Tylko słowo dziękuję.