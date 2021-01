Punkt szczepień w pracy? Pracodawca ma do tego prawo

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 przewiduje możliwość bezpłatnej organizacji mobilnych punktów szczepień. Mogą one być uruchomione w siedzibie firmy, a skorzystać z nich będą mogli też bliscy pracowników. Ubezpieczyciele zaczęli już zbierać zgłoszenia przedsiębiorców.

- Choć powszechne zapisy na szczepienia jeszcze nie ruszyły, to jednostki medyczne, które mogą taki punkt zorganizować, a także ubezpieczyciele, zaczęli już zbierać chętnych do organizacji szczepień dla pracowników w firmie - mówi Xenia Kruszewska, dyrektor działu ubezpieczeń zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

- Podobnie jak szczepienia w ramach NFZ, są one bezpłatne. Także organizacja punktu nie wiąże się z żadną opłatą. Co więcej, będą z nich mogły skorzystać też rodziny i partnerzy pracowników - dodaje.

Jedyne co zainteresowani tym rozwiązaniem przedsiębiorcy muszą zrobić, to zgłosić się do podmiotu oferującego takie świadczenie i podać liczbę osób, która chce w ten sposób się zaszczepić. Współpraca z odpowiednim partnerem medycznym jest konieczna, ponieważ szczepienie musi odbyć się na warunkach określonych przez NFZ.