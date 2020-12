Prognozy bezrobocia. Czekają nas zwolnienia

Szefc 33 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

No jasne, że bezrobocie wzrośnie! Planem VAT'ousza jest, aby jak największa ilość ludzi pracowała za 2800 brutto. Wszystko, co zarabia wincyj jest wrogiem do opodatkowania. 15mln pracowników x 2100netto to w skali roku docelowy budżet państwa. Masz robić za michę ryżu i żyć od pensji do pensji podatniku! A miliardy zgarną spółki skarbu państwa...