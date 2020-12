Praca tymczasowa. Takie umowy ma ponad połowa Polaków

Jak wynika z danych Grupy Progres, w ubiegłym roku to Ukraińcy zdominowali polski rynku pracy tymczasowej. Stanowili 52 proc. wszystkich zatrudnionych w takiej formie, ale było ich o 11 proc. więcej niż Polaków (41 proc.).

Teraz sytuacja się odwróciła. W sumie od stycznia do końca października to Polacy stanowili niemal 52 proc. wszystkich zatrudnionych pracowników tymczasowych, a Ukraińcy - 39 proc.

– Wzmożone zainteresowanie Polaków pracą tymczasową wynikało i nadal wynika przede wszystkim z całkowitego zamknięcia niektórych branż tj. hotelarstwa, gastronomii, rozrywki, rekreacji (siłownie i kluby fitness), turystyki oraz ograniczeń wprowadzonych w galeriach handlowych. To właśnie z tych obszarów gospodarki o pracę tymczasową starało się najwięcej osób – mówi Paweł Dąbrowski, dyrektor zarządzający w Grupie Progres.

– Nie bez znaczenia były również duże utrudnienia formalno-organizacyjne związane ze sprowadzeniem nowych pracowników zza wschodniej granicy, które poniekąd trwają do dziś – dodaje.

Jak podkreśla, w ciągu 6 miesięcy – od marca do końca sierpnia – odnotowaliśmy znaczny "odpływ" cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy, którzy masowo wracali do swojej ojczyzny. Liczba obcokrajowców pracujących tymczasowo, w tych miesiącach, spadła nawet o 40 proc. w porównaniu do czasu sprzed pandemii