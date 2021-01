Praca marzeń na Zanzibarze. Pensja, apartament i wyżywienie

Stanowisko: Reservation and Guest Relationship Manager. Miejsce pracy: czterogwiazdkowy hotel Jambiani Villas na Zanzibarze. Praca w godzinach od 9:00 do 12:00 oraz od 16:00 do 21:00. Można liczyć na 800 dolarów "na rękę" miesięcznie w okresie próbnym, po nim stawka wzrasta do 1000 dolarów, z możliwością podwyżki.

Ogłoszenie o pracę udostępnił na swoim Facebooku Maciej Zieliński, który zarządza kilkoma polskimi hotelami na Zanzibarze. Dodał zdjęcia i wyraźnie zaznaczył, że to nie są wakacje.

"Szukamy osoby, która zajmie się obsługą, zarządzaniem rezerwacjami oraz opieką nad gośćmi hotelowymi na Zanzibarze. Jeśli jesteś gotowy/a na przygodę życia, ale masz świadomość, że jedziesz do pracy, a nie na wakacje to przeczytaj ofertę" - napisał.

Nie tylko pieniądze

Wynagrodzenie to nie wszystkie benefity oferowanej pracy na Zanzibarze. Dochodzi do tego też pokrycie kosztów legalnego pobytu (wiza biznesowa w okresie próbnym oraz rezydent przy podpisaniu kontraktu) - wartość całkowita 3300 dolarów.

Ponadto pracownik dostaje do dyspozycji prywatny, klimatyzowany apartament (sypialnia, łazienka, aneks kuchenny) o powierzchni 26 mkw., zlokalizowany 70 metrów od plaży. Może liczyć także na śniadania oraz 30 dolarów dziennie do wydania w hotelowych restauracjach.

Co więcej, pracodawca zapewnia także raz do roku bilet do Europy w dwie strony, służbowy laptop i telefon, "duże zniżki" na wycieczki po Zanzibarze oraz kurs kitesurfingu oraz oczywiście szkolenie przed rozpoczęciem pracy.

Oczekiwania nie są wygórowane. Wystarczy znajomość angielskiego na poziomie, który pozwala na swobodną i płynną komunikację w mowie i w piśmie. Znajomość innych języków będzie "dodatkowym atutem", z kolei "warunek konieczny" to otwartość na kontakt z ludźmi, komunikatywność, uśmiech na twarzy i zaangażowanie,

Konieczne jest też nieszablonowe myślenie, łatwość rozwiązywania problemów oraz pozytywne podejście do życia, a także zamiłowanie do sportu i prawo jazdy kategorii B.

Codzienne obowiązki przyszłego pracownika na rajskiej wyspie to odpisywanie na maile gości oraz koordynacja zadań związanych z zapytaniami. Check-out, czyli przygotowanie rachunków oraz przyjmowanie rozliczeń od gości w dniu ich wyjazdu, a także check-in, czyli witanie gości i krótka rozmowa o hotelu i Zanzibarze.

Konieczne będzie także "guest relationship", czyli utrzymywanie relacji z gośćmi, rozmowa z nimi, wprowadzenie ich w Zanzibar (co warto zobaczyć, które restauracje są ciekawe, na jakie wycieczki warto pojechać itp.). Ostatnim z obowiązków jest przyjmowanie (kontrola) dostaw do restauracji. Praca czeka na śmiałka już od 1 marca.

Zanzibar przyciąga coraz więcej pracowników z Polski. To za sprawą tego, że Polacy postanowili rozwijać na wyspie swoje biznesy. Hotele prowadzone tam przez Polaków pracują coraz prężniej, a co za tym idzie, coraz więcej rodaków wybiera właśnie ten kierunek na zawodową emigrację.

Zanzibar to wyspa na Oceanie Indyjskim, należy do Tanzanii. Jest największą wyspą Archipelagu Zanzibar. Powierzchnia wyspy to 1658 km kw.