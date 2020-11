Praca dla cudzoziemców bez zezwolenia. Jest projekt nowych przepisów

Jak podaje resort, nowe regulacje mają pomóc m.in. Białorusinom, którzy borykają się z gigantycznym kryzysem politycznym we własnym kraju. Przepisy obejmą naszych wschodnich sąsiadów, którzy mają wizę z adnotacją "Poland. Business Harbour" (PBH). To program skierowany do specjalistów IT, start-upów oraz innych firm, które chcą przenieść swój biznes do Polski.