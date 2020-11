Nowa pomoc dla dotkniętych pandemią. Wypłaty do 2 tys. zł

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiada nowy instrument pomocy dla branż dotkniętych restrykcjami związanymi z koronawirusem. Będą to wypłaty w wysokości do 2 tys. zł na każdy etat i umowę zlecenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

- Do tych branż kierujemy pomoc. Dwa instrumenty są już gotowe od paru tygodni - tj. zawieszenie ZUS oraz wypłata postojowego. Niestety czekają na przychylne spojrzenie ze strony posłów, mam nadzieję, że to się wydarzy w tym tygodniu - powiedział wicepremier.

- Dla firm, które musiały całkowicie zawiesić swoją działalność, jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu chcemy uzupełnić te dwa rozwiązania o instrument nowy, mianowicie o wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwoty do 2 tys. zł na każdy etat i każdą umowę zlecenie w branżach dotkniętych obostrzeniami - zapowiedział.

Jak zastrzegł wicepremier, takie rozwiązanie jest możliwe do zastosowania dla większości firm poprzez zmianę polskich przepisów, ale w przypadku podmiotów, które wyczerpały już limit pomocy de minimis, potrzebna będzie notyfikacja Komisji Europejskiej, o którą strona polska już wystąpiła. - Jesteśmy przekonani, że taką notyfikację uzyskamy - zaznaczył Gowin.

Podkreślił, że wsparcie gospodarki w jesiennej fali pandemii wymaga pomocy wycelowanej punktowo, bo polskiej gospodarki i podatnika nie stać na kolejny pakiet pomocy rzędu 150 mld zł, jak to się wydarzyło wiosną.

Wicepremier wyraził nadzieję, że dojedziemy do porozumienia z Komisją Europejską co do interpretacji zasady rządów prawa.