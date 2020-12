Niemal 90 proc. pracowników nie przerwie pracy na kwarantannie

Grant Thornton komentując wyniki raportu, ocenia, że pracownicy i pracodawcy "ramię w ramię walczą z koronawirusem". 59,7 proc. badanych uznało, że w ich firmie nie jest odczuwalny brak rąk do pracy. Taki brak widzi 34,3 proc. Jednocześnie aż 88,6 proc. ankietowanych zadeklarowało, że są gotowi pracować nawet na kwarantannie lub będąc w izolacji. Nie chce wtedy świadczyć pracy 7,1 proc., a 4,3 proc. powiedziało, że nie wie, co by zrobiło.

- To wyraźny dowód ich zaangażowania, ale też determinacji, by pokazać swoją przydatność i utrzymać miejsce pracy.Pracodawcy muszą jednak pamiętać o tym, by nie nadużywać zaufania swoich ludzi, choć kryzys może być okazją do wprowadzania zmian, o których w innych warunkach ciężko byłoby myśleć - komentuje Wojeciech Chromik z Grant Thornton.