Miliardy na kolejną tarczę kryzysową. Wyjście z kryzysu zaczyna przypominać literę "K"

Kolejni analitycy mówili, że może być to jednak litera "U". Pionowa ściana zjazdu, pionowa ściana odbijania się z gospodarczego dna i niestety - długi okres fatalnej sytuacji gospodarczej pomiędzy. Spadek i odbicie miałyby być jednak o wiele szybsze niż w układzie "V".

Inny, ale już czarny, scenariusz zakładał sytuację, która na wykresach pojawiłaby się litera "L". To dramatyczny spadek i długotrwała recesja. Mniej pieniędzy w gospodarce, mniej miejsc pracy i to na długo. Inni wieścili z kolei literkę "W", czyli naprzemienne spadki i wzrosty przez długie miesiące. Taka sytuacja miałaby przypominać trochę przejazd kolejką górską.

Obostrzenia. "Walczymy, by nie było lockdownu"

Jak wskazują analitycy Deloitte, kryzys gospodarczy (a w zasadzie sytuacja firm) w Polsce i Europie coraz bardziej na wykresach będzie przypominać literkę "K". Dlaczego? Część firm właśnie robi biznes życia i wraca nie tylko do normalności - ale po prostu do zarabiania. Część przedsiębiorców z kolei nie ma dla siebie perspektyw na najbliższe kilkanaście miesięcy.

Potwierdza to w rozmowie z money.pl Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. - Dziś już wiemy, że są przedsiębiorstwa, na które rzeczywistość koronawirusowa nie wpływa. Są też takie, które w obecnych warunkach po prostu nie mają jak prowadzić normalnej działalności. Wytworzyły się dwie grupy przedsiębiorców: zarabiający normalnie lub nawet więcej i niemający żadnych przychodów - tłumaczy.

I dlatego druga tarcza antykryzysowa będzie warta mniej niż pierwsza. Według założeń rządu - trafi tylko do części firm. Jak wynika z informacji money.pl, rząd planuje przeznaczyć nie więcej niż kilkanaście miliardów złotych na drugą edycję wsparcia.

Jak wynika z badania Deloitte - European CFO Survey - nastroje europejskich dyrektorów finansowych doskonale to pokazują. Deloitte od 2015 roku pyta blisko 1,5 tys. przedstawicieli firm o ich odczucia związane z sytuacją gospodarczą, stanem ich własnych firm i przewidywaniami.

Wnioski? Niektórzy o normalności już myślą. Inni odkładają ją nie tylko na przyszły rok, ale nawet na 2022. Wszyscy za to się zgadzają, że w pierwszej połowie 2020 roku gospodarka europejska doświadczyła najgłębszego spadku produkcji od II wojny światowej. Dla niektórych spadki nie są jednak historią, a codziennością. I tych jest wciąż o wiele więcej. A druga fala epidemii właśnie puka do Europy.

Tylko 23 proc. europejskich firm działa na poziomie sprzed Covid-19. Aż 44 procent spodziewa się, że powróci do poziomu sprzed kryzysu dopiero za rok. Z kolei 17 proc. firm wskazuje nawet na rok 2022 - jako najbardziej prawdopodobny czas na pełne ożywienie.

To jednak ogólne podsumowanie sytuacji. Gdy spojrzy się na branże, to sytuacja i nastroje bywają zupełnie różne.

I tak np. 84 proc. dyrektorów finansowych działających na rynku podróży spodziewa się, że poziom zysków sprzed kryzysu nie pojawi się wcześniej niż pod koniec 2021 roku. Tylko co dziesiąty wierzy, że do normalności biznesowej uda się wrócić do połowy przyszłego roku. A to przecież oznacza kolejne 7-8 miesięcy na bardzo niskim poziomie zarobków. Trudno zatem mówić w tym wypadku o optymizmie. Tylko 5 na 100 przedstawicieli tej branży, że stabilizację finansową już ma.