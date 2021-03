Koronawirus w Polsce. Rezydenci zaczęli tygodniowy protest

Pierwotnie resort uznał, że skoro egzaminy się nie rozpoczęły, to zostają przesunięte o dwa miesiące. Później jednak częściowo się z tej decyzji wycofał. I zezwolił rezydentom na wybór - albo zdają w terminie wiosennym albo jesienią. Bez dodatkowych kosztów.

Apelują o odwołanie egzaminów. Szczególnie że od 5-6 lat zajmują się leczeniem pacjentów i mają praktyczne doświadczenie w tej kwestii. Ich zdaniem w tych wyjątkowych okolicznościach pandemicznych liczą się każde ręce do pracy.

- To była taka kropla, która przelała czarę goryczy. Powiedzmy szczerze, że to nie jest tak, że chodzi jedynie o ten egzamin. Za nami rok epidemii i pewnie kolejny taki sam przed nami. Widzimy trzecią falę i po raz trzeci też okazuje się, że nie jesteśmy do niej przygotowani. Znowu wszystko odbywa się na wariackich papierach. Znowu gasimy pożar - mówi przewodniczący Porozumienia Rezydentów Piotr Pisula. Rezydenci planują przez ten tydzień m.in. wybrać się na zwolnienia lekarskie.