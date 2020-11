Koronawirus. Pracodawca wykorzystuje lukę w obostrzeniach. "Wożą nas jak bydło"

Pracownicy nazywają pojazdy napakowane do ostatniego miejsca "świniobusami". Na łamach "Gazety Wyborczej" narzekają - Wożą nas jak bydło.

W całej sprawie poszkodowani czują się pracownicy polskiego oddziału firmy Walter Koops. To europejska korporacja logistyczna. Polacy w niej pracujący, są kierowcami tirów.

Na własny koszt przyjeżdżają z rożnych stron kraju do Poznania, skąd już autobusami są zabierani do oddziałów firmy i jadą wiele godzin do Anglii, Niemiec czy Włoch.