Strajk kobiet w środę. Co nas czeka? Firmy ostrożne, eksperci podzieleni

Nie żal jej odmawiać klientkom? Być może za kilka dni rząd wprowadzi lockdown i w ogóle będzie musiała zamknąć firmę. Niewykluczone, że to ostatnie dni, by zarabiać przed przymusową przerwą.

Zamówiła też koszulki, w których ona i jej pracownice będą pracowały przez kilka kolejnych dni. Mówi, że klientki, do których dzwoniła z informacją o konieczności przełożenia wizyty, podeszły do sprawy ze zrozumieniem. Tym bardziej że część klientek wie, że ona sama w wieku 20 lat urodziła martwe dziecko.

Duże firmy "puszczają oko"

Jest jednak i druga strona medalu. Masowy protest może sparaliżować pracę gigantów. Zapytaliśmy przedstawicieli największych firm działających w Polsce, czy docierają do nich informacje o tym, że pracownice chcą 28 października powstrzymać się od pracy oraz o ich reakcje na to.

- Naszą misją jest dostarczanie klientom produktów. Nie możemy dopuścić do tego, by działanie którejkolwiek placówki handlowej było utrudnione - mówi anonimowo rzeczniczka jednej z największych sieci handlowych w Polsce.

- Jesteśmy firmą neutralną światopoglądowo. Wśród naszych pracowników są zarówno osoby, które się z orzeczeniem Trybunału głęboko nie zgadzają, jak i wierzące, dla których jest on jak najbardziej sprawiedliwy. Nie możemy ostentacyjnie opowiedzieć się po żadnej ze stron, bo to pytanie o kwestie moralne - dodaje nasza rozmówczyni.

Mówi, że gdy w sierpniu niektórzy pracownicy pielgrzymują do Częstochowy, robią to w ramach urlopu i pracodawca nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia. Dlaczego tym razem miałoby być inaczej?

Ikea nie precyzuje, jak wygląda ów "regulamin pracy". "Uprzejmie informuję, że nie mamy nic więcej do dodania" - to odpowiedź, jaką otrzymaliśmy na pytanie o doprecyzowanie stanowiska.

Głos w sprawie strajku kobiet zabrał także Empik. "Szanujemy prawo wszystkich Polek i Polaków do wyrażania swoich poglądów i prawo do obywatelskiego protestu. Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w planowanych akcjach, mają do tego prawo i nie będzie to miało wpływu na ich ocenę, jako pracowników i współpracowników" - czytamy.