Ile zarabiają menadżerowie w HSBC?

Spółka jest wyceniana przez rynek na ponad 85,5 miliardów funtów, co czyni ją najwięcej wartym podmiotem z całego sektora finansowego w Wielkiej Brytanii. Taka kapitalizacja sprawia także, że HSBC jest również piątym pod względem wartości rynkowej podmiotem notowanym na London Stock Exchange. W 2020 roku firma wygenerowała przychód na poziomie blisko 50,5 miliardów dolarów, a także 6,1 miliarda dolarów zysku netto. Biorąc pod uwagę skalę działalności spółki, na pierwszy rzut oka może wydawać się, że zarobki kadry kierowniczej będą podobnie imponujące. Czy jest tak w rzeczywistości?

Sposób ustalania wynagrodzeń

Za politykę wynagrodzeń w firmie odpowiada komitet ds. wynagrodzeń złożony z niezależnych członków rady nadzorczej. Oprócz tego organ może liczyć na porady od dwóch firm doradczych: Deloitte i Willis Towers Watson. Oba podmioty dostarczały w 2020 roku dane dotyczące zarobków w kontekście całego rynku, a także wskazywały trendy kształtujące się w branży. W celu zapewnienia jak największej obiektywności otrzymanych opinii komitet wymagał od zleceniobiorców, aby przygotowane raporty były w pełni niezależne. W ocenie HSBC oba przedsiębiorstwa spełniły te wymagania, a honorarium Deloitte i Willis Towers Watson wyniosło odpowiednio 173 900 funtów i 68 289 funtów. Podczas analizy sytuacji spółki i tworzenia strategii płacowej pod uwagę wzięto także sprawozdania przygotowane specjalnie dla komitetu przez m.in.: dyrektora generalnego, dyrektora działu HR, czy dyrektora ds. zarządzania ryzykiem.

Nadzwyczajna sytuacja wymusiła na decydentach skupienie większej uwagi na pracownikach niższego szczebla w celu zapewnienia im należytej ochrony. Pomimo swojej istotności pandemia nie była oczywiście jedynym czynnikiem wpływającym na kształt polityki wynagrodzeń. Podczas spotkań komitetu dokonano przeglądu ankiet i sondaży przeprowadzonych wśród pracowników, którzy mieli wypowiedzieć się na temat wprowadzanych zmian. Według HSBC, wyniki badań pokazują poprawę opinii o polityce płacowej, a większość zatrudnionych uważa, że ich roczna ocena dobrze odzwierciedla ich efektywność.

Zobacz także: Kredyty. Prof. Hausner o bańce na rynku hipotecznym. "To nie wytrzymuje ekonomicznego rozumowania"

Wśród wskaźników wpływających na ocenę menadżerów wymieniono:

· miary finansowe, np.: zysk brutto lub wzrost przychodów,

· miary strategiczne, np.: udane przekształcenie obszarów działalności o niskiej rentowności, poprawa jakości obsługi klienta czy wzmocnienie powiązań z podmiotami zewnętrznymi,

· miary ryzyka i zgodności, np. skuteczne zarządzanie ryzykiem operacyjnym w celu realizacji założeń strategicznych.

Udział w akcjonariacie

Dyrektor generalny i dyrektor finansowy są zobligowani do posiadania odpowiedniej ilości udziałów HSBC – CEO musi mieć w portfelu akcje o równowartości 400% swojej podstawowej pensji, a CFO o równowartości 300%. Obowiązkiem każdego członka rady nadzorczej jest natomiast zgromadzenie 15 000 akcji HSBC w ciągu 5 lat od powołania na stanowisko.

Jak podaje instytucja, na dzień 31 grudnia 2020 roku wymaganego progu nie osiągnął ani dyrektor generalny, ani finansowy. Noel Quinn (CEO) zgromadził dotychczas niewiele ponad połowę wymaganej ilości (221% rocznego wynagrodzenia), czyli 778 958 akcji wartych niespełna 3 miliony funtów. Bliżej wywiązania się ze zobowiązania był Ewen Stevenson (CFO), który miał w swoim portfelu większość potrzebnych akcji (265% rocznego wynagrodzenia), co oznacza 545 731 akcji o łącznej wartości ponad 2 milionów funtów. Spośród obecnych członków rady nadzorczej tylko jednej osobie nie udało się zebrać 15 000 akcji do końca 2020 roku.

Jakie korzyści przewidziano dla menadżerów HSBC?

Wynagrodzenie podstawowe dyrektorów w największym banku notowanym na LSE jest wypłacane co miesiąc w gotówce, a maksymalna podwyżka na jaką mogą liczyć w okresie obowiązywania aktualnej strategii (2019 – 2022) wynosi 15%. Oprócz tego, honorarium powiększone jest o stały dodatek wypłacany cztery razy w roku w akcjach firmy. Jeżeli nie wystąpią żadne nadzwyczajne okoliczności, to bonus może wynosić do 150% podstawowego wynagrodzenia. Dodatkowo dyrektorzy są uprawnieni do korzystania z szerokiego wachlarza benefitów, wśród których spółka wymienia: zapewnienie ubezpieczenia medycznego, zakwaterowania, samochodu, członkostwa w klubach, niezależnej porady prawnej w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków pracowniczych na rzecz HSBC, pomoc w przygotowaniu zeznania podatkowego, dofinansowanie podróży oraz ubezpieczenie na życie.

Kierownictwo jest także uprawnione do uczestniczenia w planach kapitałowych skierowanych do wszystkich pracowników, gdzie maksymalny miesięczny wkład wynosi 500 funtów. Okres korzystania z planu wynosi jednorazowo maksymalnie 5 lat, co ustawia maksymalny próg wpłaty na 30 000 funtów. Poza stałą pensją menadżerowie najwyższego szczebla mogą liczyć na premie, których maksymalna wysokość może wynieść 215% podstawy. W tym przypadku co najmniej połowa wartości bonusu musi zostać wypłacona w formie akcji spółki.

Sytuacja wygląda podobnie, kiedy mówimy o członkach rady nadzorczej. Oprócz podstawowej pensji przysługuje im zwrot wszystkich kosztów związanych z działalnością w radzie i jej komitetach, a także dodatek w wysokości 4 000 funtów na poczet wydatków związanych z podróżami.

Nie jest zaskoczeniem fakt, że w 2020 roku najwyższą pensję podstawową otrzymywał dyrektor generalny spółki Noel Quinn, który otrzymał 1 266 000 funtów. Na drugim miejscu pod względem wielkości wynagrodzenia uplasował się dyrektor finansowy Ewen Stevenson, który pobierał 738 000 funtów rocznie. Zgodnie z tym co zostało powiedziane powyżej na obu pracowników czekało wiele dodatków. Po zsumowaniu wszystkich benefitów udzielonych w 2020 roku okazuje się, że Noel Quinn otrzymał od HSBC łącznie 4 154 000 funtów, a Ewen Stevenson 3 687 000 funtów. Stosunek honorarium CEO największego banku na świecie do mediany zarobków w Zjednoczonym Królestwie w 2020 roku wynosił 85 do 1. Jest to wyraźny spadek w stosunku do 2019 roku, kiedy to omawiana proporcja wyniosła 105 do 1. Spośród osób wchodzących w skład rady nadzorczej największą pensję otrzymuje jej przewodniczący Mark Tucker. Jego stałe wynagrodzenie w 2020 roku osiągnęło 1 500 000 funtów.

Piotr Klimont

Sedlak & Sedlak

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

banki wynagrodzenia zarobki