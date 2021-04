Ile zarabia dyrektor banku? Mniej niż 10 tys. zł to rzadkość

Z danych serwisu wynagrodzenia.pl wynika, że mediana czyli przeciętna pensja na stanowisku dyrektora banku to 10 620 zł. Mowa oczywiście o kwocie brutto. Oznacza, to że taki pracownik zarobi ok. 7500 zł na rękę.

Z racji tego, że pod koniec roku wpadnie już w drugi próg podatkowy, to jego wynagrodzenie spadnie o nawet 1000 zł. Rocznie to i tak zarobki na poziomie ok. 88 tys. zł na rękę.

Tak prezentują się najczęstsze pensje na stanowisku dyrektora banku. Ile zarabiają najlepsi? Według danych zebranych przez wynagrodzenia.pl to kwoty 14,2 tys. zł. Najlepiej zarabia się na tym stanowisku w województwie dolnośląskim we Wrocławiu (ponad 19 tys.) i na Mazowszu w Warszawie (ponad 18 tys. zł).

Niestety nadal widoczna jest tu spora luka płacowa. Mediana wynagrodzeń kobiet kierujących bankowym oddziałem to 9750 zł. Z kolei panowie pracujący na tym samym stanowisku dostają już 11 350 zł. Różnica to więc ponad 1500 zł. Mowa tu o kwotach brutto.

Warto przypomnieć, że choć zarobki jako dyrektor oddziału bankowego są spore, to jednak w ostatnim czasie nie jest to stabilne miejsce zatrudnienia. Z danych KNF wynika, że trwa masowa akcja zamykania placówek bankowych. Tylko w styczniu tego roku zniknęło 129 placów. W zeszłym roku banki zamknęły ok. 1250 oddziałów.

