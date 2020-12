Cięcie pensji lekarzy. Ci nie kryją zaskoczenia

lekarz 1 godz. temu zgłoś do moderacji 71 6 Odpowiedz

Dlaczego nie mówi się że 6750 to kwota brutto i chcą obniżyć do 5 tyś brutto co daje na rękę ok 3700? owszem jak wezmę 3 dyżury 24h to dorobię do 5 tyś netto. Płace innych branż podawane są w pełnym wymiarze godzin -160 h/m-s a lekarzy powyzej 232h w miesiacu. druga kwestia to że po 24h dyżurze jak lekarz idzie do domu to ma odejmowane wynagrodzenie podstawowe z danego dnia za nieobecność - czego np. nie mają strażacy itp.