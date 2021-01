Zmiana pracy. Spadło znaczenie wyższych zarobków

Mało Ambitny 28 min. temu zgłoś do moderacji 24 0 Odpowiedz

Niektórzy z moich znajomych śmieją się ze mnie, że zarabiam prowadząc ciężarówkę. Jeden z nich stwierdził nawet, że to nie jest praca. Gdy się zapytałem co to w jego mniemaniu jest...tylko się uśmiechnął. Już kilka razy ktoś z uśmieszkiem na twarzy mi mówił, że ciężarówką to i małpa pojedzie. Może i faktycznie praca nie wymaga zbyt dużych kwalifikacji... ale przez to, że nie mam korony na głowie, która by mogła by mi spaść....mam całkiem dobrze płatną pracę i się o nią nie martwię...a kilku z tych co się cicho podśmiechuje ze mnie, zaczęło już się martwić o swoje kredyciki na swoje piękne autka i piękne domy...hm. No niestety...mówi się, że praca nie hańbi, ale miło jest w naszym społeczeństwie pośmiać się z tych, którzy zajmują się "mniej ambitną'' pracą.