Zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje i jak złożyć wniosek?

W środę premier zapowiedział kolejne obostrzenia, które mają zacząć obowiązywać od najbliższej soboty lub poniedziałku (w przypadku szkół). Wśród nich jest przywrócenie nauki zdalnej w klasach 1-3, czyli powrót do tego, co znamy z wiosennej fali epidemii.

Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że dzieci zamiast w szkole, będą musiały uczyć się w domu. Warto przy tym pamiętać, że nie dotyczy to zerówek, nawet jeśli prowadzone są w szkołach. Niemniej mówimy o najmłodszych uczniach, którzy zostaną w domu, trudno więc spodziewać się, że pozostaną bez opieki, gdy rodzice będą musieli wyjść do pracy.