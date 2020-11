Deutsche Bank: pracujący zdalnie powinni płacić dodatkowy podatek na rzecz bezrobotnych

Praca z domu to wygoda, więc niech ci, którzy nie muszą spędzać godziny w autobusie i oszczędzają na kupowaniu ubrań biurowych, dorzucą się do wynagrodzeń tych, którzy prace w pandemii stracili. To nie żart: analitycy Deutsche Banku przekonują, że podatek od pracy zdalnej jest niezbędny.