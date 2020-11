Andrzej Arendarski o tarczy 2.0. "Rząd jak doktor Jekyll i pan Hyde" [OPINIA]

Środki podatników są państwu niezbędne, by ratować podatników – z rozbrajającą szczerością przekonują przedstawiciele rządu. Mówiąc inaczej, ratujemy was za wasze własne pieniądze. Działania podejmowane przez rząd w ostatnich miesiącach w obszarze podatków z uwagi na m.in. zupełnie niezrozumiały upór ale też kreatywność w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania już od dłuższego czasu są inspiracja dla autorów zabawnych, internetowych memów. Prowokują też do literackich porównań. Obserwując poczynania naszych władz, które jedną ręką rozdają pieniądze na tarcze antykryzysowe a drugą podpisują się pod przepisami wprowadzającymi nowe obciążenia trudno uciec od skojarzeń z nowelą Dr Jekyll i Mr Hyde.

Myśląc jednak o potencjalnych konsekwencjach tych działań, przestaje być do śmiechu. Przedsiębiorcy i ekonomiści już od dłuższego czasu ostrzegają, że nowe daniny zduszą funkcjonującą z trudem gospodarkę. Te apele najczęściej pozostają bez echa. Skoro głos przedsiębiorców nie jest dla rządu wystarczająco przekonujący, to może niech spojrzy co robią sąsiedzi? Niemcy obniżyli VAT. Tak samo postąpili też Czesi w odniesieniu do niektórych usługi i jak słyszymy, za chwilę mocno obniżą PIT.