Kogo szukają pracodawcy? To tam teraz najłatwiej o nową pracę



Pracownicy IT są nieprzerwanie najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Poza tym firmy czekają na inżynierów oraz ekonomistów - wynika z raportu opublikowanego przez serwis rekrutacyjny GoldenLine.

Autorzy raportu wskazują, że coraz częściej to nie człowiek szuka pracy, ale praca szuka człowieka. Oznacza to, że firmy rekrutujące pracowników dla innych firm same szukają odpowiednich kandydatów i kontaktują się z nimi za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego GoldenLine.

Zmianie filozofii sprzyja spadek bezrobocia, które w ostatnich miesiącach sięgnęło rekordowo niskich poziomów i wynosi ok. 8 proc. Teraz to firmy muszą długo szukać odpowiedniego pracownika.

W I kwartale 2017 roku bezpośrednią wiadomość od rekrutera na portalu GoldenLine otrzymało ponad 120 tys. użytkowników. Prawie co trzeci poszukiwany w ten sposób pracownik zajmuje się rozwojem oprogramowania IT, a co szósty - administracją IT. To zdecydowanie dwa najpopularniejsze zawody wśród pożądanych przez pracodawców.

Firmy poszukujące pracowników mają świadomość, że dużo łatwiej jest namówić do zmiany pracy ludzi młodych, ale nie tych, którzy na rynku pracy dopiero się pojawili. Ponad połowa osób, zachęcanych do zmiany pracy to ludzie w wieku 27-35 lat, a jedna czwarta nie ukończyła jeszcze 45. roku życia. Z kolei osoby w wieku 23-26 lat zazwyczaj nie myślą jeszcze o zmianie pracy - ich próbowano nakłaniać do tego tylko w 11 proc. przypadków.

Tradycyjnie już najwięcej pracowników potrzeba w dużych miastach, przede wszystkim w Warszawie. Stolica odpowiada za prawie co czwartą taką ofertę. Wielu kandydatów poszukują również firmy w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu czy Krakowie.

Na ofertę pracy mogą liczyć ci, którzy znają przynajmniej jeden język obcy. Ponadto pracodawcy wymagają umiejętności obsługi podstawowego oprogramowania biurowego, prawa jazdy a w niektórych przypadkach specjalistycznych programów inżynierskich czy języków programowania.

Ważne są również umiejętności pracy w zespole, zarządzania ludźmi czy negocjacji.

Możliwość bezpośredniego kontaktu z kandydatem nie oznacza, że tradycyjne ogłoszenia o pracę już nie funkcjonują. W serwisie GoldenLine nadal jest ich bowiem sporo. Najwięcej, bo aż 28 proc. ofert dotyczyło sprzedaży. Na kolejnych miejscach znalazły się takie branże jak księgowość, audyt i podatki, produkcja, finanse i ekonomia czy informatyka i programowanie.